Grand Theft Auto 5: Das Game einer Generation!

Game-Check Grand Theft Auto 5: Rockstars Gangster-Epos ist da! Das erwartet dich!

Fast fünf Jahre mussten Grand Theft Auto-Fans auf diesen Tag warten: Ab heute ist Teil 5 der legendären Gangster-Saga für PS3 und Xbox 360 erhältlich! Und die Fach- bzw. Spielerwelt ist sich so einig wie selten: Grand Theft Auto 5 ist das genialste Game dieser Konsolengeneration!

GTA 5 wurde in allen Punkten gegenüber seinem Vorgänger verbessert: Die unzähligen Fahrzeuge - von Motorrädern über Dutzende Autos bis zu Flugzeugen - steuern sich hervorragend. Die Welt - die an Los Angeles angelehnte Metropole Los Santos und ihre abwechslungsreiche Umgebung - ist riesig und strotzt nur so vor Details: Auch nach 50 Stunden im Spiel wirst du noch auf Neues stoßen und Überraschungen erleben! Technisch gibt sich Grand Theft Auto 5 trotz seines enormen Umfangs keine Blöße: Die Grafik ist großartig und die Welt lebendig wie in keinem anderen Open World-Game.

Mit das Beste aber an Grand Theft Auto 5: Die Story rund um die drei spielbaren Hauptfiguren Michael, Trevor und Franklin ist endlich mal spannend und bedeutungsvoll. Bis du die rund 70 aufregenden Hauptmissionen durchgespielt hast, wirst du den Controller kaum weglegen wollen. Und danach eigentlich auch nicht - schließlich startet am 1. Oktober auch noch der Multiplayer-Modus von GTA 5, in dem du gemeinsam mit deinen Freunden Los Santos unsicher machen darfst!