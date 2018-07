Gran Turismo 5: Startschuss verschoben

Langsam nimmt das Thema "Gran Turismo 5" Dimensionen wie bei ?Duke Nukem Forever? an: Um Monate, sogar Jahre wurde der Veröffentlichungstermin für das Rennspiel GT5 für Playstation 3 bereits verschoben. Der Titel mit Startschuss im März diesen Jahres schien in greifbarer Nähe zu sein, da rollt die Hiobsbotschaft für alle Fans an: Sony verlegt erneut den Release nach hinten. Das geht aus einer aktuellen Terminliste des Herstellers hervor. Hieß es noch vor Kurzem ?März 2010?, ziert nun ein ?Wird noch angekündigt? die Spalte. Ist vielleicht die Elektronikmesse CES schuld an der Verschiebung?

Unzählige Rennsportfreunde warten seit Jahren sehnsüchtig auf den fünften Teil der ?Gran Turismo?-Reihe, exklusiv für Playstation 3. Kein Wunder, mit über 1.000 realistisch nachgebauten Fahrzeugen, mehr als 70 originalgetreuen Fahrstrecken und einem Budget von rund 60 Millionen Dollar, ist Sonys Spiel eines der umfangreichsten und teuersten Rennsimulationen. Zweifelsohne braucht so viel Inhalt auch seine Zeit ? wohl erneut mehr als im Vorfeld kalkuliert. Statt im März 2010 die Motoren zu starten, rückt die Veröffentlichungen weiter nach hinten. Eine Stellungnahme seitens der Japaner gibt es noch nicht. Daher bleiben das Warum und Wieso offen.

Die PS-Junkies vom Playstation-3-Fachmagazin ?PS3M? vermuten, dass die just in Las Vegas stattgefundene Elektronikmesse CES Schuld haben könnte. Auf der Expo zeigte Sony eine 3D-Version seines Rennspiels. 3D, ein Thema, das die CES dominiert hat. Folgerichtig lässt sich daraus schließen, dass der Hersteller nun Blut geleckt hat und die 3D-Unterstützung für das Spiel perfektionieren möchte ? und somit auch mehr Zeit braucht, zum Leid der Fans. Wie dem auch sei, bis Sony sich nicht offiziell zu dem Thema geäußert hat, steht der Verschiebung nur als Spekulation im Rennstall..

In Kooperation mit PS3M, dem unabhängigen Fachmagazin für Playstation 3 und PSP. www.ps3m.de