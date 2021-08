"Gossip Girl": Kultserie kommt zurück!

Lange haben sich die "Gossip Girl" Fans die Rückkehr ihrer Lieblingsserie gewünscht. Als dann vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass die Serie ein Reboot bekommt, waren alle Fans aus dem Häuschen. Natürlich ist es schade, dass der Original-Cast nicht wieder am Start ist, aber das neue "Gossip Girl" soll sehr vielversprechend werden. Nach ersten Infos soll die "Gossip Girl" Fortsetzung nämlich queerer, diverser und einfach krass anders werden! 🏳️‍🌈

"Gossip Girl": Wer ist am erfolgreichsten?

Apropos Original-Cast – Du hast dich bestimmt auch schon einmal gefragt, wer von den "Gossip Girl"-Schauspieler*innen am meisten Erfolg hat? Wer hat die meisten Schauspielrollen in der eigenen Karriere bisher an Land gezogen? Finde es jetzt heraus und schau dir die TOP 3 der erfolgreichsten "Gossip Girl"-Darsteller*innen an. PS: Falls du wissen willst, wie viel die Disney-Stars der 2000er verdient haben, dann solltest du unbedingt unsere Galerie abchecken!

"Gossip Girl" Platz 3: Penn Badgley

Mit der Rolle des Dan Humphrey in der Kultserie "Gossip Girl" wurde Penn Badgley berühmt. Aber nicht nur mit dieser Rolle machte sich der Schauspieler einen Namen. Mit der Netflix-Serie "You – du wirst mich lieben" war Penn wochenlang auf der Startseite von Netflix zu finden. Die ersten beiden Staffeln kamen so gut an, dass der Streaming-Anbieter Netflix sogar eine dritte Staffel produziert. Diese wird noch dieses Jahr online kommen! Insgesamt 34 Schauspielrollen hatte Pen in seiner bisherigen Karriere schon. Wow! Und auch privat läuft es für den 34-Jährigen super. Der "You"-Star Penn Badgley wurde nämlich Ende vergangenen Jahres Vater. 👼🏻

"Gossip Girl" Platz 2: Leighton Meester

Leighton Meester ist eine der wichtigsten weiblichen Hauptfiguren der Serie "Gossip Girl". Keiner ist so fies und gemein wie sie in ihrer Rolle der Blair Waldorf. Und das macht "Queen B" zu einer der interessantesten Charaktere. Leighton hat bereits über 55 Schauspielrollen an Land gezogen, und gerade weil sie so viel in ihre Karriere gesteckt hat, fokussiert sich die Schauspielerin aktuell mehr auf ihr Familienleben mit Ehemann Adam Brody und Sohn Arlo Day.

"Gossip Girl" Platz 1: Michelle Trachtenberg

Damit hättest du bestimmt nicht gerechnet! Eine der Jüngsten ist auf dem Platz 1. Schon im Alter von drei Jahren sah man Michelle Trachtenberg in ersten Werbespots am TV und ihre erste große Rolle hatte sie in "Buffy – Im Bann der Dämonen". Und das mit elf Jahren! Bei "Gossip Girl" spielte sie die Rolle der Georgina Sparks. Insgesamt über 59 Schauspielkredits kann sie auf ihrer Karrierelaufbahn verzeichnen und das macht sie zu der erfolgreichsten Schauspieler*innen des originalen "Gossip Girl"-Casts! 💪🏻 😊