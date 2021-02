GNTM-Star Kasia Lenhardt wurde tot aufgefunden

Diese Schock-Nachricht hat uns heute Gänsehaut bereitet. GNTM-Kandidatin Kasia Lenhardt soll mit nur 25 Jahren verstorben sein. Gegenüber GALA sagte die Polizei Berlin, dass es gestern gegen 20:30 Uhr einen Einsatz der Polizei wegen des Verdachts eines Suizides gegeben habe. Es sei eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden worden. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor. Kasia Lenhardt hat 2012 an Heidi Klums Show teilgenommen und ist Mutter eines kleinen Sohnes. Mehr Details über den Tod des Models sind bisher noch nicht bekannt.

Trennung von Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng

Erst am 2. Februar hörten wir zuletzt von Kasia Lenhardt. An diesem Tag gab Fußball-Star Jérôme Boateng auf Instagram die Trennung nach 15 Monaten Beziehung bekannt, woraufhin das Model schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund erhob und ihm unter anderem Untreue vorwarf. Die Situation eskalierte, sodass sich sogar Boatengs Ex-Freundin Rebecca Silvera einmischte und Kasia drohte "Beweise und die Wahrheit" zu veröffentlichen. GNTM-Freundin Sara Kulka veröffentlichte emotionale Worte auf Instagram: "Ruhe in Frieden. Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen. Ich hoffe du findest deinen Frieden jetzt und ich hoffe die Wahrheit kommt jetzt raus, ich weiß, wie sehr du es dir gewünscht hast. Ich werde dich nie vergessen, ich kennen keinen der so lachen konnte wie du. An die Familie schicke ich viel Kraft." Auch wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft.

Wichtig: Falls Du (oder jemand den Du kennst) mit Selbstmordgedanken spielt, melde Dich bitte umgehend bei der Notfall-Seelsorge. Die kostenlose Telefon-Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 - 111 0 333 erreichbar und wird Dir oder Deinen Freunden helfen.

