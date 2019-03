GNTM: Auf den Hund gekommen!

Diesmal wird es richtig flauschig und mega-cute bei " Germany's Next Topmodel" . Denn die Hunde sind los! Besser gesagt sind sie beim Shooting am Start! Und bedecken ganz besondere Stellen der GNTM-Models...

Shine bright like a diamond! Beim Fotoshooting stehen Heidis Models mit ganz besonderen Accessoires vor der Kamera. Schmuck im Wert von 2,5 Millionen Dollar – welches Mädchen, würde da nicht schwach werden?! Noch dazu wurden die Stücke von Lorraine Schwartz teilweise von echten Superstars wie R’n’B-Queen Beyoncé getragen oder Kim Kardashian. Doch nicht die Schmuckstücke sind die Highlights, sondern die süßen Welpen, die Starfotograf Rankin neben Models und Schmuck in Szene setzt. Und der stellt klar, was er von den Models erwartet: „Eine besondere Einstellung zum Shooting. Ich möchte, dass sie begeistert sind und sich vor meiner Kamera anstrengen. Sie müssen auf mich und die Anweisungen hören, die sie bekommen.“ Als Überraschung gibt’s einen Job für eine der GNTM-Kandidatinnen. Und zwar fürs Bundesverkehrsministerium. Klingt irre, ist aber so. Einige der Models wie Alicija und Justine sind mit ihren flauschigen Shooting-Partner ein Top-Team. Die süßen Vierbeiner sind aber auch ganz schön eigenwillig und manchmal ist es für die Nachwuchsmodels nicht so easy, dem Fotografen eine coole Pose anzubieten.

Scheint, als würde Justine sich gar nicht mehr von ihrem Hündchen trennen wollen. ProSieben/Martin Ehleben

Wow, Alicija weiß sich in Szene zu setzen... ProSieben/Martin Ehleben

Gisele Bündchen am Start!

„Für meine Mädchen ist es mit Sicherheit eine Inspiration, mit so einer Größe zu plaudern“ – von wem spricht Heidi Klum da bloß? Diesmal ist Topmodel Gisele Bündchen bei „Germany’s Next Topmodel“ zu Gast und schaut den GNTM-Kandidatinnen auf die Finger. Im Gespräch mit den Nachwuchsmodels gibt Gisele ihnen ganz persönliche Tipps für einen selbstsicheren Auftritt in der Welt der Mode. „Wenn wir uns selbst kennen, wissen wir, woran wir arbeiten können und was uns einzigartig und besonders macht.“ Und betont, wie wichtig es ist, sich selbst zu feiern. „Feiere dich, feiere deine Einzigartigkeit, liebe dich selbst. Achte auf dich. Dein Körper ist dein Tempel.“

Die ganze Folge 7 von "Germany's Next Topmodel" seht ihr Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben

