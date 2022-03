"Glee": So toxisch war es hinter den Kulissen!

„Glee“ ist nicht nur einer der beliebtesten Shows des letzten Jahrzehnts – die Serie umschwirrt offenbar auch eine Art Fluch und immer mehr zeigt sich, dass die Welt hinter den Kulissen der Hit-Serie nicht besonders rosig war! Nicht zuletzt das Verschwinden von „Glee“-Star Naya Rivera machte deutlich: Es scheint ein Todesfluch auf der Serie zu lasten. Doch jetzt wird klar, dass es schon vor den tragischen Toden am Set von „Glee“ krass abging. Darstellerin Heather Morris äußerte sich nun zu den Vorwürfen gegen ihre Kollegin Lea Michele!

Was an den Vorwürfen dran ist

In einem Interview sprach Morris über den „Elefanten im Raum“, nämlich die Vorwürfe gegen Kollegin Michele, der nachgesagt wurde, sie sei am Set von „Glee“ unausstehlich gewesen und hätte ihre Kolleg*innen gemobbt und schikaniert. Sie bereute das Timing ihrer Aussagen letztes Jahr wegen der Schwangerschaft von Michele, konnte es aber nicht länger für sich behalten. „Ich erinnere mich, dass die Leute zu mir meinten: ‚Warum traust du dich nicht und sagst etwas?‘ und ich meinte nur, dass [Michele] schwanger ist und gerade eine Menge abgeht.“ Schon vor Morris hatte sich die verschwundene Kollegin Rivera zu dem Thema geäußert und klar Stellung gegen Michele bezogen. Diese Stellung bestätigte Morris schließlich: „Es stimmt, ich weiß nicht, vielleicht waren wir die Opfer von Mobbing und es ist ein ziemlich opfermäßiges Verhalten, sich selbst die Schuld zu geben, aber … die einzige Person, die darüber ehrlich war, war Naya.“

Wieso sagte niemand etwas vom „Glee“-Cast?

Morris spricht weiter darüber, dass natürlich theoretisch jede*r vom Cast zu den Bossen von Fox hätte gehen und sich beschweren können, doch dass man Angst gehabt habe. „Ich glaube, viele Leute waren verängstigt und ich persönlich dachte tatsächlich, es wäre nicht mein Recht, etwas zu sagen, was ich im Nachhinein gar nicht verstehe, weil ich ja Teil vom Cast war“, so die Schauspielerin. Auch ihre Kolleg*innen Kevin McHale und Jenna Ushkowitz erinnern sich nicht gerne an ihre Zeit am Set von „Glee“. Sie haben die Vorwürfe gegen ihre Kollegin Michele zwar weder dementiert noch bestätigt, haben aber beide auf ihre Weise schon deutlich gemacht, wie furchtbar sie ihre Zeit am Set fanden. 😞