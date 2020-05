Gesplisste Nägel, eingerissene Nagelhaut und ein welliges Nagelbett? Auch bei diesen Nagel-Problemen gibt's Hilfe!

» Brüchige Nägel! Die Nägel splittern und brechen superschnell - sie lang wachsen zu lassen, ist ein Ding der Unmöglichkeit? Das kann daran liegen, das du einen Mangel an Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen hast! Das hilft: Vollkornprodukte, frisches Obst und Gemüse essen, außerdem Milchprodukte! Finger weg von stark entfettenden Nagellack-Entfernern - am besten die Nägel gar nicht lackieren!

» Längsrillen! Durch deinen Nagel ziehen sich von oben nach unten Rillen? Sind diese sehr fein, ist das ganz normal - eine Polierfeile schafft da Abhilfe! Sind sie tief und unregelmäßig? Dann könnte das auf eine Verdauungsstörung im Magen-Darm-Bereich oder auf Vitaminmangel hinweisen! Das hilft: Vitaminprodukte und viel frische Nahrung!

» Querrillen! Auf deinem Nagel finden sich Wölbungen von links nach rechts? So was kommt entweder von einer falschen Maniküre - oder aber von Erkältungen und anderen Infektionskrankheiten! Das hilft: Ernähre dich gesund und frisch. Massiere deine Nägel täglich mit einem Nagelöl oder mit frischem Zitronensaft - das fördert ein gleichmäßiges Wachstum!

» Weiße Flecken auf dem Nagel! Diese besagen nicht, dass du an Kalkmangel leidest - sie sind viel harmloser: Die weißen Flecken sind kleine Luftbläschen! Hast du deinen Fingernagel gestoßen oder bei der Maniküre mal falsch oder zu viel gedrückt, können sie entstehen. Das hilft: Nichts - sie wachsen mit der Nagel heraus. Geduld haben!

» Verfärbte Nägel! Musst du regelmäßig Medikamente nehmen, kann die Verfärbung davon kommen, auch Rauchen vergilbt die Nägel! Am häufigsten ist jedoch der Grund, dass du farbige Nagellacke ohne klaren Unterlack auf die Nägel machst! Das hilft: Hör auf zu rauchen, benutz Unterlack!

» Abgekaute Nägel! Du knabberst ständig an den Fingernägeln? Das kann am Stress, an Unsicherheit oder an Nervosität liegen . . . Das hilft: Konzentration! Bitte deine Freunde & deine Familie, dich drauf aufmerksam zu machen, wenn du wieder knabberst - und trag zusätzlich ein Anti-Knabber-Gel auf (Apotheke) - das schmeckt echt übel!

*** Wichtig! *** Wie gesagt, Nägel wachsen etwa einen Millimeter in 10 Tagen. Das heißt, dass du etwas Geduld mitbringen musst, bis strapazierte Nägel schön & gesund nachgewachsen sind! Wunder über Nacht gibt es nicht - aber deine Mühe zahlt sich garantiert aus!

Etwas Nagel-Inspo gefällig? Wie dir trendy Leo-Nails gelingen, erklären wir dir Schritt für Schritt im Video: