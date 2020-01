8. Mit dir an meiner Seite

In "Mit dir an meiner Seite" soll Ronnie den Sommer zusammen mit ihrem Bruder Jonah bei ihrem Dad Steve am Meer wohnen. Sie macht erst einmal alles, damit ihr Vater sie wieder nach Hause schickt. Doch dann findet Ronnie heraus, dass er schon seit längerem an Magenkrebs leidet und den wahrscheinlich letzten Sommer seines Lebens mit seinen Kindern verbringen wollte. Wie viele andere Promi-Paare auch, haben sich die Hauptdarsteller Miley Cyrus und Liam Hemsworth am Set kennengelernt, 2019 ging die Beziehung der beiden leider in die Brüche.

7. Cap und Capper

Achtung, Taschentuch-Alarm: Im Disney-Zeichentrickfilm "Cap und Capper" freundet sich der kleine Fuchswaise Cap mit dem Jagdhundwelpen Capper an. Der wird von seinem Herrchen jedoch zur Jagd ausgebildet. Und so wird die Freundschaft von Cap und Capper schnell auf die Probe gestellt.

6. My Girl - Meine erste Liebe

Darum geht's in "My Girl - Meine schnelle Liebe": Vada und Thomas sind die besten Freunde und machen wirklich alles zusammen - zum Beispiel probieren sie das Küssen aus, um zu sehen, was die Erwachsenen daran so toll finden. Doch dann stirbt Thomas durch die Folgen eines Bienenstiches - und Vada muss nach dem Tod ihrer Mutter einen zweiten harten Schicksalsschlag hinnehmen...

5. Die letzten Glühwürmchen

Das junge Geschwisterpaar Seita und Setsuko, die Hauptfiguren im Animationsfilm "Die letzten Glühwürmchen", lebt im zerbombten Japan in der Zeit des 2. Weltkriegs. Ihre Mutter ist bereits gestorben, ihre Tante will sie nicht aufnehmen. Also versuchen sie sich zu zweit durchs Betteln, kleine Geschäfte und schließlich auch durch Diebstahl durchzuschlagen. Wie weit schaffen es Bruder und Schwester? Der Überlebenskampf von Seita und Setsuko wühlt auf, bewegt und bringt dich zum Weinen.

Im Film "Oben" wird die süße Liebesgeschichte von Ellie und Carl erzählt. ©Disney/Pixar. All Rights Reserved.

4. Oben

Der ehemalige Ballonverkäufer Carl begibt sich in Pixars Film "Oben" in luftige Höhe. Carl hebt ab und fliegt mit seinem Haus und einem blinden Passagier, Pfadfinder Russell, nach Südamerika. Dort erwartet die beiden ein ganz besonderes Abenteuer. "Oben" ist traurig, dramatisch, lustig, spannend & süß. Anschauen lohnt sich!

3. P.S. Ich liebe dich

Holly und Jerry waren ein Traumpaar. Doch dann stirbt Jerry ganz plötzlich - und Holly fällt in ein tiefes Loch. Eines Tages findet sie einen Brief. Es ist der erste von insgesamt zwölf Botschaften, die Jerry vor seinem Tod geschrieben hat. In jeder stellt er seiner großen Liebe eine Aufgabe. Es beginnt ein aufregendes Jahr! Der Film "P.S. Ich liebe dich", der auf einem Buch von Cecilia Ahern basiert, ist ein romantischer und schöner Liebesfilm, der dich zum Lachen und Weinen bringt.

2. Beim Leben meiner Schwester

"Beim Leben meiner Schwester" ist ein bewegendes Drama, das Fans von traurigen Streifen auf jeden Fall schauen sollten. Brians und Saras zweijährige Tochter Kate ist an Leukämie erkrankt! Da jedoch weder Sohn Jesse noch sie selbst als Spender für das kleine Mädchen in Frage kommen, entscheiden sie sich dazu, ein drittes Kind zu bekommen, das genetisch auf die große Schwester abgestimmt ist. Baby Anna gilt fortan als ein lebendiges Ersatzteillager für Kate. Mit elf Jahren wehrt sich Anna jedoch gegen weitere Spenden - und schaltet sogar einen Anwalt ein.

In "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" finden Augustus und Hazel die große Liebe. Fox Film

1. Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Der Film "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" bringt eine herzergreifende Geschichte auf die Leinwand, ein schöner Mädchenfilm für den nächsten Mädelsabend: Seit drei Jahren leidet Hazel an Schilddrüsenkrebs. In einer Therapiegruppe trifft sie auf Augustus. Ihm wurde wegen eines Tumors das Bein amputiert. Die zwei verstehen sich sofort - und verlieben sich ineinander. Doch die 16-jährige Hazel geht auf Distanz. Sie hat Angst, dass die Liebe wegen ihrer Krankheit keine Chance hat. Doch Augustus beweist ihr das Gegenteil!