Styletest und Tipps: Und wie sieht Deine Blume aus?

Was wir spontan malen, verrät viel über unseren Charakter. Wir zeigen Dir Accessoires, die genau zu Dir und Deinen blumigen Kritzeleien passen.

Nimm Dir ein Stück Papier und mal ganz spontan eine Blume! Anhand Deiner Zeichnung, erkennst Du, welcher Haarschmuck am besten zu Dir passt. Welche der unten stehenden Blumen ähnelt ihr am meisten?

Auf den nächsten Seiten findest Du die verschiedenen Blumen und Tipps für Deinen Style. Viel Spaß!

Deine Zeichnung ist einer Tulpe ähnlich.

Dir ist es eher peinlich, mit extravaganten Accessoires rumzulaufen. Du bist doch eher zurückhaltend. Und so sollte Dein Haarschmuck nicht knallig sein, sondern in dezenten Farben, nicht sooo auffällig - dafür aber angesagt.

Tipps für Deinen Haarschmuck, wenn Deine Blume einer Tulpe ähnelt:

1. Lederarmband in Braun für 15,90 Euro; 2. Ring mit Perlmutt-Stein für 19,90 Euro; 3. Goldene Kette mit Blitz-Anhänger für 7,90 Euro. (Alles von Accessorize) © Accessorize

Rund und süß: Du hast ein Gänseblümchen gemalt.

Jungs drehen sich bestimmt dauernd nach Dir um, oder? Hach, Du bist ja auch zum Anbeißen süß! Und genauso sollten Deine Haaraccessoires sein: mit Blümchen, Früchten oder Schleifchen.

Tipps für Deinen Haarschmuck, wenn Deine Zeichnung einem Gänseblümchen ähnelt:

1. Haarband in Rot mit Schleife und weißen Punkten für 9,90 Euro; 2. Haarschieber mit zartpinker Rose 4,90 Euro; 3. Kette mit großem Herzanhänger für 4,90 Euro. (Alles von Accessorize) © Accessorize

Deine Zeichnung ähnelt einer dornigen Rose.

Haarschmuck? Da sträuben sich Deine Nackenhaare. Denn Du denkst sofort an kindische Klammern, Blümchenhaargummis & Co. Stopp: Es gibt auch coole, edle Teile für so ein reifes Girl wie Dich!

Tipps für Deinen Haarschmuck, wenn Deine Blume einer Rose ähnelt:

1. Armreif in Goldfarben für 13,90 Euro; 2. Silberne Kette mit Libellenanhänger für 13,90 Euro; 3. Perlfarbene Ohrstecker für 13,90 Euro (Alles von Accessorize) © Accessorize

Deine Blume ist abstrakt (Stiel fehlt, hat spitze Blätter etc.)

Wenn man Haarschmuck kaum sieht, kann man ihn ja gleich weglassen - das ist Dein Motto. Du willst Dich immer von den anderen abheben - und das gelingt Dir mit diesen Hammer-Teilen.

Tipps für Deinen Haarschmuck, wenn Deine Blume eher abstrakt ist: