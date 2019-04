Star-Beauty

Heidi Klum! Heidi hat in ihrer Karriere als Model schon das ein oder andere abgefahrene Make-up tragen müssen - aber wenn sie selbst ihren Look auswählt, liebt sie es klassisch und edel! Damit die Haut strahlt und sanft gebräunt aussieht, hat Heidi hier einen Bronze-Puder verwendet: Der formt das Gesicht und macht brauner! Die Lippen wurden nur ganz schwach betont: Mit einem schönen Lippenstift in Rosé. Etwas aufwendiger ist dagegen das Augenmake-up: Im inneren Augenwinkel wurde heller Lidschatten in Beige aufgetupft, rund ums Auge kam ein Lidschatten in goldigem Braun. Künstliche Wimpern machen den Blick superintensiv! Produkt-Tipps (alles von BeYu): - Lidschattenpalette Nr. 28 - Lippenstift - Farbton 98 - SunPowder - Künstliche Wimpern