Star-Beauty

Hayden Panettiere! Hayden hat ein ganz zartes Gesicht - auch ihre blonden Haare unterstreichen diesen Eindruck! Bei ihren Make-ups ganz wichtig: Nicht zu knallige Farben verwenden und nicht zu viel auftragen! Zunächst wird ein Lidschatten in schimmerndem Silber rund um das Auge aufgetupft: Das bringt Frische ins Gesicht! Dann verteilt man etwas Lidschatten in Dunkelgrau im äußeren Augenwinkel und auf dem Lid oben, damit der Blick intensiver wird. Die Wimpern dann mit einer Wimpernzange formen und gut tuschen. Auf die Lippen wird zum Schluss noch etwas Gloss in zartem Rosa aufgetragen - fertig! Produkt-Tipps (alles von u.m.a.): - Turbo-Mascara Schwarz - Lipgloss - Farbton 03 - Mono Eyeshadow - Farbton 01 und 12