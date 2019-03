Star-Beauty

Scarlett Johansson! Helle Haut und helle Haare - Scarlett muss mit dunklen Farben ganz vorsichtig sein, damit ihr Make-up nicht zu künstlich aussieht! Bei diesem Look dreht sich alles um die Lippen: Der Teint wird nur mit ein wenig zarter Foundation gleichmäßiger gemacht, dann kommt ein Lippenstift in Kirschrot auf den Mund! Rund um die Augen darf schimmernder Lidschatten in kühlem Grau. Etwas Mascara und ein dünner Lidstrich bringen genau die richtige Menge Schwarz dazu! Produkt-Tipps (alles von The Body Shop): - Lippenstift in Kirschrot - Tinted Glow Enhancer (Foundation) - Lidschattenpalette 'Silver' - Eye Definer - Farbton 'Rich Brown'