Star-Beauty

Emma Watson! Mit ihren Sommersprossen und dem dunkelblonden Haaren kommt Emma immer frisch und frech rüber. Dieses schlichte Make-up lässt sie ein wenig erwachsener und Ladylike wirken! Auf die Haut kommt hier nur ein wenig Puder - dafür darf ein Hauch Rouge in Dunkelrosa die Wangen in Szene setzen! Dazu passend werden die Lippen mit einem matten Gloss betont. Neben etwas Mascara auf den oberen Wimpern machen zarte Lidschatten in Beige-Tönen die Augen schön! Produkt-Tipps (alles von Makeup Factory): - Shimmer-Gloss - Farbton Nr. 8 - Lidschatten - Farbton Nr. 40 und Nr. 19 - Puderrouge - Farbton Nr. 45