Star-Beauty

Ashley Tisdale! Ashley hat helle Haut und blonde Haare - sie kann schon mit ganz wenig Make-up eine tolle Wirkung erzielen! Für diesen zarten Look kamen ein Lippenstift in schimmerndem Rosa und ein zarter Lidstrich in Schwarz zum Einsatz. Und für den ganz besonderen Augenaufschlag hat Ashley nicht nur üppig Mascara aufgetragen: Künstliche Wimpern sorgen für besonders ausdrucksvolle Augen! Produkt-Tipps (alles von Artdeco): - High Performance Lippenstift - Farbton Nr. 451 - Ultra Volume Mascara Schwarz - Künstliche Wimpern - Model Nr. 18 - Kajal-Liner Schwarz