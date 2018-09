S.O.S. Beauty: Profi-Tricks!

Fahler Teint! Jetzt heißt es: Durchblutung ankurbeln und Feuchtigkeit einschleusen. Also: Erst ein Peeling, dann eine Maske, um die Haut zu füttern. Schummeln kannst du auch, indem du über oder unter die Foundation transparente Fluids mit mikrofeinen, schimmernden Minipartikeln in Gold oder Kupfer gibst. Das verleiht dem Teint etwas mehr Leuchtkraft. Langfristig: Wechselduschen. Viel Wasser und Kräutertees trinken. Obst und Gemüse essen (fünf Miniportionen am Tag reichen), raus an die frische Luft gehen, einmal pro Tag aus der Puste kommen.