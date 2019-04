Smoothie-Rezepte: Trink dich schön und schlank!

Energie-Smoothie-Kick >>Zutaten: 4 Kiwis 2 rote Äpfel 1 Banane 1 Grapefruit Das kann er: Die grüne Kiwi hat's in sich: Sie ist ein echtes Powerfrüchtchen! Die in ihr enthaltene Aminosäure Arginin stärkt deinen Kreislauf und weitet deine Blutgefäße. Innerhalb von Minuten steigt deine Leistungsfähigkeit und Körper und Köpfchen kriegen einen krassen Energiekick. Der in Äpfeln enthaltene Pflanzenstoff Quercetin vertreibt deine Müdigkeit. Zubereitung: Kiwis, Äpfel, Banane und Grapefruit schälen und in Stückchen schneiden. Mit dem Zauberstab pürieren.