Schön mit Olivenöl

Wir verraten Dir, wie Du mit Olivenöl was für Deine Schönheit tun kannst!

Olivenöl steht in jeder Küche - eigentlich, um Salate und Saucen zu verfeinern. Aber es kann noch viel mehr! Es ist eine wahre Wunderwaffe für die Beautypflege. Es verschönert Dich von innen und außen. Wie - das erfährst Du hier!

Olivenöl - Durch die richtige Anwendung wird es zum Beauty-Produkt! © Thinkstock

Olivenöl-Peeling

Mit einem Zucker-Olivenöl-Peeling werden raue Hautstellen sofort wieder streichelweich!

So geht's:

TL Zucker mit 1 EL Olivenöl in einer kleinen Schüssel verrühren und in kreisenden Bewegungen auf Deinen ganzen Körper oder nur bestimmte Stellen auftragen. Kurz einwirken lassen, dann abwaschen. Auf trockener Haut ist der Effekt am größten.

Fuß-Wellness

Gib für zarte, gepflegte Füße ein paar Tropfen Olivenöl in eine Schüssel. Mit warmem Wasser aufgießen und Deine Füße zirka 20 Minuten darin baden. Entspannung pur - nicht nur für die Füße!

Haarpflege

Damit Deine Mähne gesund aussieht und wunderschön glänzt, solltest Du nach dem Waschen ganz wenig Olivenöl in die Längen geben. Zehn Minuten einwirken lassen und danach mit klarem Wasser gut ausspülen.

Muskelkater-Killer

Zugegeben, klingt komisch, ist aber wahr: Olivenöl ist die perfekte Hilfe bei Muskelkater!

Und so funktioniert's:

Ein Papierhandtuch oder einen Wattebausch in Olivenöl tränken und damit die betroffenen Stellen massieren. Hilft sehr schnell!

Zur Entgiftung

Auch Miley, Selena & Co. kennen die entschlackende Wirkung von Olivenöl. Jeden Abend 2 EL Öl essen - das entgiftet und reinigt Deinen Körper von innen. Auch eine Mundspülung hilft: 1 EL Olivenöl morgens zehn Minuten durch die Zähne ziehen und durchkauen, anschließend ausspucken.

Feuchtigkeitsspender

Deine Haut spannt und Du hast das Gefühl, Deine Creme bringt auch nichts? Dann tupfe Deinen Körper nach dem Duschen oder Baden nur ganz leicht mit einem Handtuch ab und "creme" ihn anschließend mit einer dünnen Schicht Olivenöl ein.

Ölbad

Wie wär's mit einem Entspannungsbad, das Deine Haut auch noch vor dem Austrocknen schützt?

So geht's:

4 EL Olivenöl mit 1/2 l Milch mischen (so vermischt sich das Öl besser) und dann ins warme Wasser geben.