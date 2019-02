Unter den Wangenknochen! Du empfindest dein Gesicht als zu breit oder zu rund? Dann kannst du es mit Rouge viel schmaler und zarter wirken lassen! Das Rouge gehört dazu in den Bereich unter den Wangenknochen: Großflächig wird vom Kiefer bis zum Kinn schattiert. Gern kannst du auch die Schläfen bestäuben: So wird das Gesicht optisch schmaler, gleichzeitig sind die Wangenknochen schön in Szene gesetzt!