Roll-on Lidschatten! Hier steckt das Lidschatten-Puder in einem kleinen Stick: Du rollst den Ball an seinem Ende über das Augenlid und trägst damit die Farbe auf. Damit kannst du gar nicht exakt arbeiten - wie viel Farbe wo rauskommt, ist nicht zu steuern! Tipp: Roll-Ons sind nur was für ganz schnelle Mädchen - hier wird nichts perfekt! Produkt: "Eyeshadow Roll-On" von u.m.a.