Pinsel, Pads & Co.!

Augenbrauen: Puder-Pinsel! Wozu ist er da? Mit diesem Pinsel streichst du Augenbrauen-Puder in deine Brauen, um sie dunkler und voller wirken zu lassen! Wie sieht er aus? Diese Pinsel haben kurze und vorn schräg abgeschnittene Haare. Sie sind flach und fühlen sich eher fest an! Brauchst du einen? Wenn du gern ein Augenbrauen-Puder benutzt (eine Art Lidschatten-Puder ohne Glitter), um damit deine Augenbrauen zu betonen, dann solltest du diesen Pinsel ruhig mal ausprobieren! Mit so einem Pinsel kannst du auch ganz feine Linien durch die Brauen ziehen, außerdem kommt nicht zu viel Farbe rein. Ein Pinsel für Profis, der auch in deinem Schmink-Täschchen Sinn machen kann! Produkt: Augenbrauen-Pinsel von Artdeco.