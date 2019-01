Pinsel, Pads & Co.!

Augen: Schräger Lidschatten-Pinsel! Wozu ist er da? Damit trägst du Puder-Lidschatten auf - nicht großflächig, sondern eher in einem schmalen Streifen! Wie sieht er aus? Er ist ganz dünn, die Härchen sind sehr weich und vorn schräg abgeschnitten! Brauchst du einen? Mit so einem Pinsel kannst du Lidschatten z.B. auf dem unteren Lid sehr gut auftragen. Mit den schrägen Härchen ziehst du ganz einfach eine schmale, zarte Linie! Das geht mit anderen, schmalen Pinseln allerdings auch - ist also eher was für Profis! Produkt: Lidschatten-Pinsel von u.m.a.