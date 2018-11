Pinsel, Pads & Co.!

Augen: Lidschatten-Applikator! Wozu ist er da? Damit trägst du Lidschatten-Puder am Ober- und Unterlid auf! Wie sieht er aus? Dieser Applikator besteht auf einem flachen, gerundeten Schaumstoff-Pad auf einem Stil! Es gibt sie in schmal und in breit, hier siehst du eine Mischfom (vorn schmaler werdend). Brauchst du einen? Ja, unbedingt! Damit trägst du Lidschatten sehr exakt und auch haltbar auf - gehört also unbedingt in deine Schmink-Ecke! Da der Schaumstoff immer etwas Lidschattenpuder speichert, solltest du dir mehrere Applikatoren zulegen, wenn du viele verschiedene Lidschatten-Farben verwendest. Produkt: Lidschatten-Applikator von u.m.a.