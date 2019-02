Der Mega-Trend für 2015: Mesh! Das bedeutet nichts anderes als Netz. Was RiRi schon lange weiß, kommt erst jetzt bei den Designern an: Netz-Fashion ist angesagt. Egal ob so offenherzig wie bei Rihanna (ein Bustier sollte jedoch mindestens darunter getragen werden), als Einsatz bei einer Bomberjacke oder am Kleid.