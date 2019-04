Eine völlig neue Hosenart wird uns 2015 beherrschen, die sogenannten Wide-Leg-Pants (also ein weites-Bein-Hose), die kurz über dem Knie endet. Miley Cyrus hat diesen Trend schon für sich entdeckt und die Ledervariante gewählt. Für einen klassischeren Look empfiehlt sich ein weicher, fließender Stoff in zarten Pastellfarben.