Hilfe, High Heels!

Erste Schritte Im Gegensatz zu Sneakern musst Du in High Heels erst ein Gefühl für deinen Gang bekommen. Laufen lernen ist angesagt. Da hilft nur viel Übung. Neue Schuhe solltest Du deshalb nicht gleich am ersten Abend zum Tanzen ausführen. Trage sie stattdessen erstmal in der Wohnung - zum Beispiel anstatt Deiner Hausschuhe. Gehe viel und auch zügig den Flur entlang oder übe draußen auf verschiedenen Untergründen. Auf High Heels über Kopfsteinpflaster zu gehen, ist die hohe Kunst.