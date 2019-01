Haarfrei durch Enthaarungscreme

Haarentfernungs-Creme als Spray oder im Pump-Spender! Preislich ist so ein Spray oder auch ein Mousse etwas teurer als eine Creme - von der Ergiebigkeit her sind sie in etwa gleich. Dafür sind Sprays aber auch leichter aufzutragen: Den Spatel brauchst Du nur zur Entfernung des Produktes, da es einfach aufgesprüht wird! Produkte: link: "Easy-Spray Enthaarungs-Creme" mit Rosenduft & ätherischen Ölen von Veet rechts: "Easy-Spray Enthaarungs-Creme sensitive" mit Feuchtigkeitskomplex und Aloe Vera von Veet