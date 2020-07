1. Hör auf deine Wimpernbürste vor Gebrauch zu pumpen!

Warum pumpen wir Mädels die Wimpernbürste eigentlich vor dem Gebrauch noch mal in das Fläschchen ein? Angeblich soll sich durch das Pumpen die Tusche besser in der Bürste verteilen. Doch leider passiert dabei genau das Gegenteil: Ist die Wimperntusche ganz neu, landet zu viel Produkt auf dem Bürstchen und deine Wimpern werden zu den sogenannten Fliegenbeinen. Außerdem wird durch das Rein und Raus Luft in den Behälter gepumpt. Das lässt die Wimperntusche schneller austrocknen und macht sie weniger lange haltbar.

Tipp: Ist deine Wimperntusche schon etwas eingetrocknet, kannst du sie mit 1-2 Tropfen Kontaktlinsenflüssigkeit wieder geschmeidiger machen.

2. Schminkfehler: Wimpernzange nach dem Schminken benutzen

Deine Wimpern hast du bereits fleißig getuscht und möchtest sie nur noch mit einer Wimpernzange in Form bringen? Dann machst du es genau falsch herum. Die Wimpernzange solltest du unbedingt vor dem Tuschen benutzen. Ansonsten können deine Wimpern nämlich abbrechen! So wendest du eine Wimpernzange richtig an:

Wenn du nach dem Tuschen noch ein wenig Schwung in deine Wimpern bringen möchtest, dann drücke sie lieber mit deinen Fingerspitzen von innen hoch, bis die Mascara getrocknet ist.

3. Warum du immer mehrere Wimperntuschen benutzen solltest

Wir alle sind ständig auf der Suche nach der perfekten Wimperntusche. Doch möchte man nun lieber mehr Volumen, ein tolles Schwarz oder maximale Länge haben? Zum Glück müssen wir uns da nicht entscheiden, denn hier solltest du fleißig kombinieren! Erst ein Mix aus mehreren Mascaras sorgt für einen perfekten Augenaufschlag!

Hier kommen die besten aus der Drogerie:

4. Trockene Wimpern nachtuschen

Ohne dein Schminktäschchen das Haus verlassen, kommt am Wochenende gar nicht infrage! Immerhin musst du während der Party dein Make-Up ab und zu auffrischen. Jedoch solltest du deine Mascara lieber zuhause lassen! Wenn du deine bereits getuschten Wimpern noch einmal nachschminkst, fangen diese nämlich bloß an zu verkleben - und das sieht wirklich nicht schön aus! Greife lieber zum Kajal oder Lidschatten, wenn du deine Augen den ganzen Abend betonen möchtest. Perfekt für den Abend sind zum Beispiel Smokey Eyes:

5. Wimpern richtig tuschen

Die meisten Girls tuschen ihre Wimpern nur von unten. Dadurch können aber nicht alle Wimpern erfasst werden und bleiben hell. Das sieht nicht nur unordentlich aus, sondern auch ein bisschen seltsam. Meistens ist ein anderer Grund dafür aber auch ein zu schnelles Tuschen oder eine zu große Bürste.

Unser Tipp: Tusche deine Wimpern zunächst einmal von oben, damit auch die obere Seite schwarz wird. Danach tuschst du von unten und ziehst die Wimpern in einer sanften Zick-Zack-bewegung nach oben, damit du eine schöne Form bekommst.

6. Verlaufene Wimperntusche: Panda-Augen

Kaum ist man aus der Haustür raus, kommt einem der erste Windstoß entgegen, das Auge fängt an zu tränen und die Wimperntusche ist verlaufen. Ich wette, dieses Problem kennen alle Mädels! Doch damit ist jetzt Schluss!

Unser Tipp: Trage vor dem Tuschen farblose Lidschattenbasis um das Auge, dicht an deinen Wimpernkranz auf.

Im Sommer verläuft deine Wimperntusche einfach immer? Dann greif am besten zu einer wasserfesten Wimperntusche und vermeide fettige Cremes ums Auge herum. So bleibt die Mascara wo sie hingehört!

