Das große Beauty-Lexikon!

Begriffe rund um die Schönheit - von A-Z!

Der Buchstabe F!

Fluid:

Fluid ist eigentlich ein Begriff, der mit Kosmetik nur wenig zu tun hat: Es geht da um unveränderliche Stoffe, Schwerkraft und einiges mehr! In der Kosmetik ist ein Fluid meist einfach eine besonders leichte, flüssige, milchige Lotion - für das Gesicht oder den Körper.

Foundation:

Englisch "foundation" = Grundlage oder Basis!

Foundation bezeichnet das gleiche wie "Grundierung" oder "Base": Es handelt sich um ein hautfarbenes Make-up, das direkt auf die Haut aufgetragen wird. Es kann flüssig, cremig oder als Stift daherkommen - der Effekt ist immer, dass die Haut ebenmäßig und zart wirkt. Man nennt es Foundation, weil es bei einem kompletten Make-up als erstes aufgetragen wird - Puder und so weiter kommen darüber.

French Manicure:

Englisch "french" = französisch / Französisch "manicure" = Nagelpflege!

Mit French Manicure bezeichnet man eine Art, die Nägel zu lackieren. Dabei werden die Nägel zuerst mit einem hellrosa Lack grundiert. Dann wird mit einem Klebestreifen der Nagel so abgeklebt, dass man die Spitze lackieren kann - in Weiß. Am Ende kommt Klarlack über den ganzen Nagel. Der Look ist natürlich, aber edel.

Freie Radikale:

Freie Radikale ist ein Begriff aus der Chemie: Es handelt sich um Teile von Molekülen, die den Ruf haben, die Haut zu schädigen. Cremes & Co. behaupten daher manchmal "gegen freie Radikale" gut zu sein: Sie enthalten dann Stoffe, die die freien Radikalen nicht mehr an die Haut lassen.

Frizz:

Englisch "frizz" = kräuseln!

Meist findest Du diesen Begriff auf Haarprodukten: Sie sind "Anti-Frizz" und sollen damit verhindern, dass die Haare fliegen oder Locken sich zu stark kräuseln.

Fruchtsäure:

Fruchtsäuren werden aus Früchten gewonnen. Du findest sie in Cremes, Lotion oder Peeling-Produkten. Fruchtsäuren sollen die Haut sanft zarter machen, indem sie alte Hautschüppchen lösen und Flecken aufhellen.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O

P | Q | R | S | T | U | V | W| X | Y | Z |