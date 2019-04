Widerspenstige Augenbrauen? Machen einzelne Härchen einfach, was sie wollen? Ihnen kommst du mit etwas Brauengel bei! Streich es sparsam in die Augenbrauen - form sie so, wie du sie haben willst. So sind sie fixiert, ohne dass es jemand merkt! Produkt: "Eyebrow Fix" von H&M.