Womit kommt die Farbe in deine Brauen? Eine Methode ist natürlich, die Augenbrauen dauerhaft zu färben. Dein Friseur oder eine Kosmetikerin machen das - in Schwarz oder Braun. Das kostet ca. 8 - 10 Euro, hält aber mehrere Wochen. Sets zum Selberfärben gibt es in der Drogerie - aber damit umzugehen, ist gar nicht so einfach. Wenn du eine dauerhafte Färbung willst, empfehlen wir dir den Friseur.