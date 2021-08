„Gilmore Girls“-Star Milo Ventimiglia spielte in der zweiten und dritten Staffel der beliebten Serie den Fan-Favoriten und „Bad Boy“ Jess Mariano. Bis heute streiten sich Fans darüber, welcher Boyfriend eines der drei „Gilmore Girls“ (Rory) denn die richtige Wahl für sie gewesen wäre. Was Jess besonders machte: seine Intelligenz, auch ein wenig sein Zynismus – und seien wir ehrlich, sein Gesicht! 😍 Allerdings war der Teenager wie gesagt auch gerade in Staffel 2 und 3 der Serie ein ziemlicher „Bad Boy“ aka ein toxischer Mensch, der nicht den besten Einfluss auf die damals noch so unschuldige Rory hatte. Nicht weniger toxisch war am Ende die Beziehung der beiden – nur ein Grund, warum Schauspieler Ventimiglia seine Figur eine Zeitlang am liebsten tot sehen wollte! 😱

Ventimiglia hasste seine Rolle!

Am Ende von Staffel 3 macht Rory ihren Abschluss in der prestigeträchtigen Chilton-Schule und bereitet sich auf ihr nächstes Lebenskapitel – die Elite-Uni Yale – vor. Eigentlich sollte ihr Boyfriend Jess beim Abschluss dabei sein, doch der hat gerade ganz andere Dramen im Leben, die er (mal wieder) nicht mit seiner Freundin teilt. Stattdessen verlässt er, ohne ein weiteres Wort mit ihr oder seinem quasi Ziehvater Luke zu wechseln, die Stadt. WOW! Das führt natürlich zur Trennung zwischen Rory und ihm und Jess taucht in den nächsten Staffeln immer mal wieder nur kurz auf. In einem Interview mit E! sprach Ventimiglia nun darüber, wie sehr er seine Figur für dieses gemeine und rüchsichtslose Verhalten damals hasste: „Ich wollte, dass Jess stirbt und sie [die Autor*innen] ignorierten den Wunsch.“ 😅 Er hatte sogar sehr genaue Vorstellungen! Er wollte, dass „er von einem Bus überfahren wird, ein Messer in den Hals bekommt, irgendwas Schlimmes.“ Yikes! 🤢

Jess wird zum wichtigen Anker für Rory

Fairerweise muss auch gesagt werden, dass Jess sich ziemlich gut entwickelt im Laufe der Serie: Klar, bei seinem ersten Auftritt ignoriert er so ziemlich jede Grenze und will Rory aus ihrem Leben reißen (immerhin fragt er), doch beim nächsten Treffen der beiden erinnert er sie daran, wer sie eigentlich ist und was sie eigentlich im Leben will. Das ist mehr, als ihr damals aktueller Boyfriend Logan für sie tat (ja, wir sind Team Jess 😅🤫). Auch im Revival taucht Jess auf und bringt Rory – mal wieder – auf den für sie richtigen Weg. Manche Fans sind inzwischen soweit zu sagen, dass Jess viel zu gut für Rory ist. Wie die Zeiten sich doch ändern. 😂 Obwohl er also seine Figur vor Jahren noch tot sehen wollte, spielte er sie mehr als einmal, sollte es also doch noch eine neue Staffel „Gilmore Girls“ geben, können wir davon ausgehen, dass Ventimiglia auch wieder am Start ist. Und wir hoffen, dass seine Figur die Staffeln weiterhin überleben wird!