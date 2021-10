„Gilmore Girls“: Dieses Paar soll nie zusammenkommen

„Gilmore Girls“ gehörte und gehört auch bis heute zu den beliebtesten Comedy-Shows. Die Serie um Lorelai und Rory Gilmore unterhielt mit Charme, Witz, einer Menge Kaffee und wahnsinnig schnellen Dialogen! Doch nicht jede*r Darsteller*in war überzeugt von der eigenen Figur. Dass Milo Ventimiglia seine Figur Jess ziemlich hasst, ist spätestens seit dem Interview unter Fans bekannt, in dem er ihm einen grauenvollen Tod wünschte. 😨 So ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass er auch von einem der beliebtesten (und heiß diskutierten) Paare kein großer Anhänger ist: Rory und Jess.

Rory und Jess waren nicht gut füreinander

Rory und Jess gehören zu den Paaren, über die in der Show am meisten diskutiert wurde. Schließlich schienen sie auf den ersten Blick die absoluten Gegenteile voneinander zu sein: Rory, das schüchterne, belesene und grundgute Mädchen und Jess, der nörgelnde, respektlose Bad Boy – nicht unbedingt ein Match für die Ewigkeit, oder? Doch auf den zweiten Blick verband sie die Liebe zur Literatur … und schließlich zueinander. Wen das an die „After“-Reihe erinnert: Das „Bad Boy“-Klischee hat nicht erst „Gilmore Girls“ erfunden, das gibt’s schon länger und wird in romantischen Zusammenhängen gerne mal genutzt. 😉 Im echten Leben sind solche Beziehungen schnell mal toxisch, aber nun, wir wollen den Zauber nicht nehmen. 🤣 Mit Jess und Rory ging es tatsächlich auch recht realistisch auseinander: Kommunikationsschwierigkeiten (vor allem von Seiten von Jess) trieben die beiden auseinander und auch in 7 Staffeln und 4 Spielfilmfolgen nicht wieder zusammen. Worüber Schauspieler Ventimiglia sehr froh ist!

„Es ist wundervoll, dass die beiden nicht zusammenkamen“

In „A Year in the Life” war es Rory, die mit ihrem Leben zu kämpfen hatte und antriebslos von einem kleinen Job zum nächsten ging. Ironischerweise war es nun Jess, der sein Leben komplett im Griff hatte und als veröffentlichter Autor und Mitbegründer eines erfolgreichen Unternehmens allen Grund hatte, zufrieden mit sich zu sein. Ventimiglia empfand den Moment, in dem Jess Rory als Freund – und nicht als Ex-Lover – helfen konnte, als sehr wichtig. Die beiden waren „das, was sie im Moment von der jeweils anderen Personen brauchten“, so der Star im Podcast I Am All In. Und er fand es deswegen auch „wundervoll“, dass die beiden in den neuen Folgen nicht zusammenkamen. Auch, wenn manche Fans das anders sehen mögen. 😉 Tatsächlich sind hier die Meinungen gespalten: Manche Fans waren so enttäuscht von Rory und ihrem Verhalten in den neuen Folgen, dass sie der Meinung waren, sie hätte Jess nicht (mehr) verdient. Harte Urteile! Sollte es mit „Gilmore Girls“ weitergehen, dann würde Ventimiglia auf jeden Fall mit am Start sein. Das letzte Kapitel dieser beiden Figuren scheint also noch nicht geschrieben!

