Bigfoot, Nessie & Co.: Die Wahrheit über die mysteriösesten Kreaturen der Welt

Überall auf der Welt lauern geheimnisvolle Kreaturen und mysteriöse Wesen. Sie verstecken sich an unheimlichen, verlassenen Orten und kommen plötzlich zum Vorschein. Schon seit Jahren soll in Schottland das riesige Ungeheuer Nessie den See Loch Ness bewohnen. Und in Afrika soll sogar ein Flugsaurier leben! Spuren gibt es viele, handfeste Beweise für die Existenz von Nessie und weiteren sogenannten unbekannten ­Kryptiden gibt es allerdings keine. Totaler Schwachsinn? Oder ist an den Gerüchten und Legenden um Bigfoot, Dracula oder dem Monster von Loch Ness vielleicht doch etwas dran? ­

Bigfoot

Heimat: Kanada und Nordamerika

Aussehen: Großes und stark behaartes Wesen, Mischung aus Mensch und Affe

Geschichte: Im Norden von Kalifornien (USA) treffen Indianer im Jahr 1850 zum ersten Mal auf den Waldbewohner Bigfoot. Seitdem streift der ­Sasquatch, so wird Bigfoot in Kanada genannt, weitgehend unbeobachtet durch Gebirge und Wälder. 1967 taucht Bigfoot wieder in den weltweiten News auf, als Roger Patterson und Robert Gimlin ihren Bigfoot-Film der Öffentlichkeit zeigen. Auf den verwackelten Aufnahmen ist ein ca. zwei Meter großer Affenmensch zu sehen, der gelassen durchs Bild läuft. Für viele Bigfoot-Fans ist das kurze Video der ultimative Beweis. Skeptiker hingegen sind sich sicher, dass lediglich ein Mensch in einem Gorillakostüm zu sehen ist.

Aktueller Stand: Gibt es Bigfoot wirklich? Mit einem teuren DNA-Experiment wollen zwei Forscher alle Zweifel ausräumen. Die beiden sind überzeugt davon, dass sie auf der amerikanischen Olympic-Halb­insel von Bigfoot gebaute Nester gefunden haben, in denen eindeutige Bigfoot-DNA zu finden ist.

Nessie, das Monster von Loch Ness

Hinter der Burg liegt der Loch Ness, in dem Nessie seine Runden drehen soll. imacture

Heimat: Loch Ness, See in Schottland

Aussehen: Ca. 20 Meter großes dinosaurierähnliches Tier mit langem Hals, vier Flossen und einem Schwanz

Geschichte: 1933 löst ein Augenzeugen­bericht in einer schottischen Zeitung den Hype um Nessie aus. Auf der Suche nach dem ultimativen Beweis für Nessies Existenz strömen seitdem Wissenschaftler, Reporter und schaulustige Touristen in Scharen zum Loch Ness nach Schottland. Immer wieder kommen Fotos zum Vorschein, die das Seemonster zeigen sollen. Trotzdem gibt es noch kein Foto oder Video, auf dem Nessie klar und deutlich zu erkennen ist.

Aktueller Stand: Auf der Suche nach DNA untersucht momentan ein neuseeländisches Forscherteam 300 Wasserproben aus dem Loch Ness. Ob die Forscher endlich einen eindeutigen Hinweis auf Nessie finden? Anfang 2019 kommen die Ergebnisse.

Kongamato, der Flugsaurier

Haben einige Dinosaurier überlebt? In Afrika soll der Kongamato leben. Andreas Meyer - stock.adobe.com

Heimat: Jiundu-Sümpfe in Sambia und Kongo (Afrika)

Aussehen: Flugsaurier mit langem Schnabel, messerscharfen ­Zähnen und einer Flügelspanne von 1–2 Metern

Geschichte: Gibt es Dinosaurier noch immer? Schenkt man den abenteuerlichen Geschichten der Kongolesen Glauben, treibt in ­Afrika ein Flugsaurier sein Unwesen. In den bisher noch wenig ­erforschten Jiundu-Sümpfen lauert der Kongamato, der „Über­wältiger der Boote“. Der gefährliche Saurier greift auf dem Wasser treibende Boote samt Insassen an und bringt sie zum Kentern. Auch in anderen Ländern werden Sichtungen von Flugsauriern ­gemeldet. In Papua-Neuguinea soll der sogenannte Ropen ­(„Dämonenflieger“) unterwegs sein, der im Dunkeln leuchtet.

Aktueller Stand: Eine Handvoll Clips und Fotos von Flugsaurier-Sichtungen sind in den letzten Jahren aufgetaucht. Wirklich ­brauchbar ist das verschwommene Material nicht. Das Rätsel um den Kongamato ist noch lange nicht gelöst!

Die Wahrheit über Graf Dracula

Schloss Bran in Rumänien: Hat hier Dracula gehaust? shutterstock.com

​Heimat: Transsilvanien, Region in Rumänien

Aussehen: In Schwarz gekleideter älterer Mann mit sehr blasser Haut, ­roten Lippen und spitzen Eckzähnen

Geschichte: Nachts verlässt er sein Grab und begibt sich auf die Suche nach frischem Menschenblut. Graf Dracula ist der berühmteste Vampir der Welt. Auch in Hollywood-Filmen ist der Fürst der Finsternis ein gern gesehener Titelheld. Zum Leben erweckt wird er jedoch von Schriftsteller Bram Stoker, 1897 veröffentlicht der seinen Roman „Dracula“. Eine Legende ist geboren! Als Vorbild für Dracula dient Stoker wohl Vlad III. Draculea, auch Vlad Tepes genannt. Kein Vampir, sondern ein slawischer Fürst aus dem 15. Jahrhundert. In dem Schloss Bran in Rumänien soll der Fürst gelebt haben. Vlad galt als besonders grausam. Er ließ seine Opfer brutal auf Pfähle aufspießen, daher kommt auch sein Beiname "Vlad, der Pfähler".

Aktueller Stand: Der Menschenblut trinkende Dracula ist und bleibt eine Legende, aber was ist mit seinen Artgenossen?

Mongolischer Todeswurm

Die Begegnung mit dem mongolischen Todeswurm endet tödlich! Shutterstock

Heimat: Wüste Gobi in Zentralasien

Aussehen: Bis zu 1,5 Meter langer und dicker Wurm. Droht

Gefahr, bilden sich Blasen auf seiner roten Haut.

Geschichte: Aus dem Nichts taucht der mongolische Todeswurm auf, den die einheimischen Nomaden wegen seines Aussehens ­Allghoi Khorkhoi (= Darmwurm) nennen. Die meiste Zeit verbringt das Monster im Winterschlaf, besonders aktiv wird es erst im Juni und Juli. Er tötet seine Opfer durch elektrische Schläge oder bläht sich auf und versprüht Gift, das unmittelbar den Tod bringt. Auch bei Hautkontakt droht der Tod, für Tiere und Menschen gibt es so gut wie keine Überlebenschance.

Aktueller Stand: Obwohl schon mehrere Expeditionen in die Wüste Gobi unternommen wurden, existieren nur sehr wenige ­Augenzeugenberichte vom mongolischen Todeswurm. Auch von Foto- oder Videoaufnahmen fehlt jede Spur. Ganz schön mysteriös . . .