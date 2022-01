Gib Wodka in deine Sneaker und guck was passiert!

Was hilft gegen stinkende Sneaker? Dieser Trick wird Abhilfe schaffen!

Schuhgeruch entfernen: Wodka in die Schuhe geben

Wir kennen es alle: unsere Lieblingssneaker fangen – gerade, wenn wir sie lange und oft tragen – auch gern mal zu müffeln an. Grund dafür sind Bakterien, die sich hier tummeln und die etwa Schweiß zersetzen … und dann beginnt der Schuh zu riechen. Doch es gibt ein Hausmittelchen, einen kleinen und schnellen Trick, wie du deine Turnschuhe wieder gut riechen lässt. Wodka! Hört sich im ersten Moment vielleicht etwas komisch an, aber es funktioniert. Wieso fragst du dich? Wodka hat einen hohen Alkoholgehalt und kann diese Bakterien in den Schuhen abtöten. Wie funktioniert das nun genau und was braucht man dafür?

So wendest du den Wodka Trick für deine Schuhe an

Du brauchst für diesen Hausmittel-Trick eine kleine Sprühflasche und Wodka (bitte nicht trinken 😋): Füll die Flasche zur Hälfte mit Wasser auf und gib dann gleich viel Wodka hinzu. Schüttle die Flasche gut und sprüh deine Schuhe von innen damit ein. Lass sie bevor du sie wieder trägst gut trocken. Der Wodka eignet sich besonders gut für diese Anwendung, da er selbst keinen Eigengeruch wie andere hochprozentige alkoholische Getränke hat. Die Mischung ist die Sparvariante, du kannst auch mit purem Alkohol angreifen.

Tatsächlich schwören viel im Internet auf diesen schnellen Trick und feiern es als geniales Hausmittel! Alternativ kannst du auch Desinfektionsmittel zum Sprühen verwenden. Eine weitere Möglichkeit, stinkenden Schuhe an den Kragen zu gehen, ist über Nacht Natron Pulver in die Sneaker zu geben. Bitte aber gut aussaugen, bevor du die Schuhe wieder trägst, sonst hast du in jedem Fall weiße Socken. 🧦

