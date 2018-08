Gewinnspiel: Erlebe 6ix9ine, Lil Pump und Bausa live!

Mach mit beim BRAVO-Gewinnspiel und klär dir Tickets fürs HYPE-Festival in Oberhausen!

Hype Festival: 6ix9ine und Lil Pump live in Deutschland

Sie sind derzeit die meist gehypten Rapper überhaupt – und treten am Wochenende in Deutschland auf! Und du kannst sie live sehen! Beim Hype-Festival in Oberhausen. Es findet vom 24.-26. August 2018 auf dem Festivalgelände der Turbinenhalle in Oberhausen statt.

Alles was du dafür tun musst ist @bravomagazin auf Instagram folgen, den Gewinnspiel-Beitrag liken und deine Begleitperson in den Kommentaren verlinken. Viel Glück!

Hier geht's zur Website des Festivals: https://www.hypefestival.de/