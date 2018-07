Gewinnspiel D'espairsRay!

Wir verlosen drei mal das neue Album "[Coll:set]" und dann noch eine absolute Rarität: Das bisher nur in ein paar Ausnahme-Shops und sonst nur in Japan erhältliche Mini-Album "BORN" - handsigniert von HIZUMI, Karyu, TSUKASA und ZERO!

[color:#ff7901]Gewinnfrage:[/color]

Wie lautet Track Nr. 11 auf dem D'espairsRay-Album ""?

[color:#ff7901]So geht's:[/color]

Um in die Auslosungen zu kommen und möglicherweise einen Preis zu gewinnen, müssen folgende Teilnahmebedingungen erfüllt sein:

- Scheib eine Mail an aktion@bravo.de mit dem Subjekt/Thema/Betreff: BORN

- Beantworte in dieser E-Mail auf jeden Fall die Gewinnfrage

- Gib unbedingt deinen vollständigen Namen, deine Postanschrift und dein Alter an.

UND:

- [color:#ff7901]ENTWEDER für die Teilnahme an der Auslosung des Albums :[/color]

Schreib uns, wieso ausgerechnet du diese Scheibe gewinnen musst!

- [color:#ff7901]ODER für die Teilnahme an der Auslosung des handsignierten Albums BORN:[/color]

Zeichne, dichte, layoute oder fotografiere! Sei kreativ und zeig uns, was dich mit D'espairsRay, J-Rock oder Visual Kei verbindet. Häng dein Werk dieser E-Mail an. Das ganze sollte nicht viel größer als 500kb-1MB sein. Mit der Einsendung versicherst du uns, dass du alles selbst gemacht und dabei die Rechte dritter nicht verletzt hast . Außerdem erklärst du dich mit einer Veröffentlichung bereit.

Einsendeschluss: 13. Februar 2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehrfachmails, computergenerierte Mails, E-Mails von Gewinnspiel-Diensten und Teilnehmern im Alter über 35 Jahren werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Viel Glück!

www.gan-shin.de

www.neotokyo.de

Vielen Dank: Die Preise wurden uns freundlicher Weise von Neo Tokyo München und von Gan Shin Records zur Verfügung gestellt.

Zurück zum Artikel . . .