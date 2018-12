Am Sonntag feiert der Film "Madagascar 3" seine Deutschlandpremiere in München. Du kannst mit dabei sein, wir verlosen 3x4 Tickets für Dich und Deine Familie.

Das vorlaute Zebra Marty, der eitle Löwe Alex, die hypochondrische Giraffe Melman und die divenhafte Nilpferddame Gloria sind zurück auf der Kinoleinwand. Am 2. Oktober startet "Madagascar 3: Flucht durch Europa" in unseren Kinos und bereits am kommenden Sonntag, den 16. September 2012, feiert der Film in München Premiere.

Du willst vor Ort dabei sein und mit den Synchronsprechern Bastian Pastewka (spricht "Melman") und Rick Kavanian ("Marty") sowie Smudo und Thomas D von den Fantatischen Vier (sprechen die Pinguine "Private" und "Kowalski") über den roten Teppich laufen? Kein Problem, wir verlosen Premierentickets!

So kannst Du mitmachen:

Du willst bei der Deutschlandpremiere von "Madagascar 3: Flucht durch Europa" dabei sein? Dann aufgepasst und mitgemacht! Wir verlosen insgesamt 3x4 Tickets für Dich und Deine Familie (drei Familienangehörige). Das Event findet im Cirkus Krone in München statt und los geht es um 15 Uhr.

Schreibe uns eine E-Mail und verrate uns, warum gerade DU bei der Deutschlandpremiere dabei sein solltest. Schicke die Mail mit dem Betreff "Madagascar 3" sowie Deinem Namen, Deiner Adresse, Alter und Telefonnummer an gewinnspiel@bravo.de.

ACHTUNG: Anreisekosten und Hotelübernachtungen werden nicht von BRAVO.de übernommen! Einsendeschluss ist Freitag, der 14. September 2012, um 12 Uhr. Viel Glück! Wir drücken Dir die Daumen. Die Gewinner werden von uns am Freitagnachmittag telefonisch benachrichtigt!

Mitmachen dürfen alle über 14 Jahre mit Ausnahme der Mitarbeiter der Bauer Media Group und den beteiligten Unternehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bauer Media Group behält sich vor, Namen und Adresse der Gewinner zu veröffentlichen.