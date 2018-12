Gewinne ein Spiele-Handy von Nokia!

Snowboard-Action auf der YOU in Essen!

Anlässlich der alljährlichen Jugendmesse YOU in Essen fand am vergangenen Wochenende der "Nokia Totally Board"-Event statt.

Snowboard Rider wie Benny Urban (Gewinner Burton European Open 2005) und Marco Smolla (Gewinner Junioren Snowboard Nokia Snowparktour 2004) zeigten auf der gigantischen Totally Board Rampe ihr ganzes Können und landeten am Ende ihrer sensationellen Sprünge in einem riesigen Wasserbecken.

Auf dieser Rampe zeigten die Profis ihre Kunststücke

Gewinne ein ein streng limitiertes N-Gage Snowboard von Endeavor!

Auf dem "Funpark", einer Rampe ohne Wasserbecken, durften sogar alle Besucher der YOU ihr eigenes Action-Potential unter Beweis stellen.

Um den richtigen Sound für Boarder und Zuschauer kümmerten sich Top-DJs, die für zusätzliche Stimmung sorgten.

Ein weiteres Highlight war ein prominenter Gast: Elton, der ewige Showpraktikant von Stefan Raab, gab sich die Ehre und kommentierte die Stuntshow der Profis.

Wer lieber virtuelle Action erleben wollte, war beim Multiplayer-Gaming im N-Gage-Truck bestens aufgehoben. Hier konnten die Messebesucher mit dem Nokia N-Gage QD in spannenden Games gegeneinander antreten.

Wer es nicht nach Essen geschafft hat, hat im Herbst noch eine Chance: Die Nokia Totally Board kommt vom 28. bis zum 30. Oktober 2005 auch auf die YOU nach Berlin!

» Die heißesten Stunts in der Bildergalerie!

Gewinnspiel!

NOKIA und BRAVO.de verlosen ein fettes N-Gage QD-Paket - darin enthalten ist:

- ein streng limitiertes N-Gage Snowboard von Endeavor,

- ein Nokia N-Gage QD,

- das Snowboard Game "SSX: Out of Bounds" von Electronic Arts.

Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern vier Merchandising-Sets inklusive Tasche, T-Shirts und Snowboard-Mütze!

Um zu gewinnen, musst du uns nur folgende Frage beantworten:

Auf welcher Jugendmesse hat die Nokia Totally Board Tour Halt gemacht?

Eine Teilnahme ist leider nicht mehr möglich!

Teilnahmeschluss ist der 19. Juni 2005. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.