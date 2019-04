Gewinn ein tolles Set für schönes Haar!

Schöne und glänzende Haare? Mit der richtigen Pflege kein Problem!

Der Frühling steht vor der Tür - und das bedeutet, dass du deinen Haaren jetzt eine ganz besondere Portion Pflege gönnen solltest! Kälte, Wind, Heizungsluft und das viele Stylen - all das strapaziert dein Haar, macht es trocken, spröde und glanzlos. Am besten verwöhnst du dein Haar jetzt mit einer Rundum-Pflege extra für trockenes und sprödes Haar wie der "Repair & Care Pflegeserie" von Pantene Pro-V - so wird es superschnell wieder glänzend und geschmeidig!

Die Pantene Pro-V Repair & Care Pflegeserie!

Das Shampoo: Reinigt ganz besonders mild und schonend, dadurch erhält es die gesunde Feuchtigkeit des Haares!

Die Pflegespülung: Schützt das Haar vor der täglichen Beanspruchung durch Styling und Umwelteinflüsse!

Die 2-Minuten Intensiv-Kur: Verbessert in nur zwei Minuten die Struktur der Haare und repariert Haarschäden - im Tiegel oder im Sachet zu haben!

Die Tiefen-Aufbau-Kur: Verwöhnt und regeneriert trockenes und sprödes Haare mit besonders viel Pflege!

Das Feuchtigkeits-Fluid: Versorgt trockenes Haar mit wertvoller Feuchtigkeit, ohne es zu beschweren!

Die Pantene Pro-V 10-Tage-Challenge!

Schöneres Haar in nur zehn Tagen - mit Pantene Pro-V Repair & Care? Das geht - und du kannst es selbst ausprobieren! Check jetzt die Webseite www.pantene.de und hol dir die Infos über diese Probier-Aktion - "Explosiv Weekend"-Moderatorin Nazan Eckes ist auch dabei und hat sich schon überzeugen lassen!

Das Gewinnspiel!

BRAVO.de und Pantene Pro-V verlosen 5 Repair & Care-Pflegesets: Jedes enthält das Shampoo, den Conditioner, die 2 Minuten Intensiv-Kur, die Intensiv-Kur im Sachet, die Tiefen-Aufbau-Kur im Tiegel sowie das Feuchtigkeits-Fluid!

» Zum Gewinnspielformular!