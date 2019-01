Gewinn ein Meet & Greet mit ViB-Stars!

Das ist deine Chance: Du kannst die Stars von "Verliebt in Berlin" beim Baltic Fashion Award in den Kaiserbädern auf Usedom treffen!

Am 15. Oktober wird auf der Ostseeinsel Usedom der "Baltic Fashion Award 2005" verliehen, ein Modepreis für Nachwuchsdesigner und bereits bekannte Marken.

Dieses Jahr wird der Award von den "Verliebt in Berlin"-Stars Hubertus Regout und Bianca Hein moderiert - und einige ihrer Telenovela-Kollegen werden sich als Models auf den Laufsteg wagen!

Laura Osswald, Lara-Isabell Rentick, Matthias Dietrich, Nina-Friederike Gnädig, und weitere Stars von "ViB" präsentieren die heisse Mode und überreichen die Preise. Ihre komplette Gage stiften sie dabei an "Prominence for Charity": Bei diesem Projekt werden Stars fotografiert, die Bilder werden dann zugunsten von UNICEF versteigert. Du kannst mitbieten unter www.Prominence-for-Charity.de!

Und das Allerbeste: Du kannst ein Meet & Greet für zwei Personen gewinnen! Was musst du tun? Schreib uns bis spätestens 9. Oktober eine Mail an gewinnspiel@bravo.de (betreff: usedom). Verrate uns in der Mail deinen Namen, deine Postanschrift und - SUPERWICHTIG!!! - deine Telefonnummer: Dann können wir dich anrufen und dir alle Infos durchgeben!

Wichtig: Der Gewinn enthält zwei Übernachtungen in Heringsdorf auf Usedom inklusive Frühstück, Karten für die Award-Show und natürlich das Meet & Greet mit den Stars von "ViB", die Anreise ist NICHT enthalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehr Infos findest du auch unter www.drei-kaiserbaeder.de.

Also: Mail los - und mit etwas Glück bist du live beim "Baltic Fashion Award 2005" dabei!