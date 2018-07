Gesucht: Wer zeigt uns seinen sexy Rücken?

Ein neues Rätsel steht an: Welche Promidame präsentiert Dir hier ihre hübsche Rückansicht? Hast Du schon eine Idee, wer gesucht wird? Dann rate mit!

Welcher Star lässt hier im Tonstudio die Hüften kreisen und zeigt uns seine sexy Rückansicht?

Kleiner Tipp: Die Promidame arbeitet gerade an ihrem neuen Album, das bereits im März 2013 erscheinen soll.

Hast Du schon eine Idee, wer die gesuchte Person sein könnte? Dann verrate es uns in den Kommentaren. Auf der nächsten Seite gibt's die Auflösung!

Richtig! Es ist Selena Gomez, die hier im Tonstudio zur Musik abgeht und ihre Reize spielen lässt. Überhaupt postet die 20-Jährige in letzter Zeit ziemlich viele Bilder von sich in sexy Posen. Sieht fast so aus, als wolle sie damit ihren Ex Justin Bieber eifersüchtig machen oder ihm zumindest sagen "Mir geht's super".

Hast Du diesmal richtig geraten oder falsch getippt? Und was sagst Du Selenas Twitpic? Wir sind auf Deine Antworten gespannt!