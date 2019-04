Gesucht: Welcher Promi trägt diesen Verlobungsring?

Hier ist unser neues Rätsel, das von Dir gelöst werden will. Diesmal suchen wir einen Promi, der sich verlobt hat. Errätst Du, welcher Star dahinter steckt?

In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember hat der Promi, den wir suchen, einen Heiratsantrag von ihrem Freund bekommen. Seitdem trägt sie diesen Verlobungsring, den Du auf dem Bild sehen kannst.

Weißt Du, welcher Promi hier gesucht wird? Auf dem nächsten Bild kannst Du Dir den Ring noch mal etwas genauer anschauen. Danach verraten wir Dir die Lösung des Rätsels!

Das ist der Verlobungsring von... © Getty Images Entertainment

Hast Du schon erraten, wen wir hier suchen?

Die Lösung des Rätsels:

Britney Spears und ihr Freund Jason Trawick haben sich verlobt © Getty Images Entertainment

Richtig, es ist Britney Spears! In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember fragte Jason Trawick seine Freundin, ob sie ihn heiraten wolle. Über Twitter schrieb die Sängerin später: "OMG. Vergangene Nacht hat mich Jason mit dem Geschenk überrascht, auf dass ich schon so lange warte. Ich kann es nicht abwarten, euch zu zeigen. Bin so so so aufgeregt!!! Xxo"

Wir gratulieren ihr ganz herzlich zu ihrer Verlobung und sind gespannt, wann sie mit den ersten Hochzeitsplanungen beginnen wird! Und was sagst Du zur Verlobung? Hast Du erraten, dass es sich um Britney handelt? Verrat es uns in den Kommentaren!