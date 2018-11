Gesucht: Das schönste Liebesgedicht! - 4. Runde

"Du und ich" - von Alina (16) aus Berlin! Unsere Liebe ist wie Stein, nicht etwa so kalt und leblos, sondern so fest in unseren Herzen verankert und beständig. Unsere Liebe ist wie ein Same, nicht etwa bestrebt, sich überall auszubreiten, sondern sich in unseren Herzen niederzulassen und zu wachsen. Unsere Liebe ist wie die Sonne, nicht so ungreifbar fern, aber so warm und leuchtend. Unsere Liebe ist wie Kaffee, nicht so ungesund, jedoch so aufwühlend und aufregend. Unsere Liebe ist wie Schokolade, nicht etwa dickmachend, aber unheimlich süß und süchtigmachend. Unsere Liebe ist wie eine Blume, nicht so schnell verdorrend, aber unglaublich schön und duftend. Unsere Liebe ist wie ein See, nicht so ruhig, aber so lebenswichtig und tief! Unsere Liebe, das sind DU und ICH! Info! Das Voting für diese Wahl-Runde ist schon vorbei. Du kannst die Gedichte noch lesen, aber nicht mehr abstimmen. Welche 2 Gedichte aus dieser Runde waren ganz vorn und kommen daher ins Finale? Das Ergebnis gibt's hier!