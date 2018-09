Gesucht: Das schönste Liebesgedicht! - 2. Runde

"Du" - von Frauke (15) aus Emden! Du ziehst mich in deinen Bann Sag mir mal Warum ich nicht anders kann. Als mich mitreißen zu lassen, Gefühle zu zu lassen. Doch ist das für mich Eigentlich so 'ne Qual? Ich liebe dich Und ich hatte die Wahl, Ob ich dir mein Herz geb Ob ich's dir öffne und hinleg. Und ich kann dir sagen Ich hab's bis heut nicht bereut Du bist meine Liebe, Mein Herz, mein Glück Ich bin einfach nach dir verrückt. Dich zu verlieren Würde Welten zerstören, Doch daran will ich nicht denken, Denn du bist ja da, Mir so nah, Ich spüre, die fühlst genauso wie ich, Und das macht mich Glücklich. Info! Das Voting für diese Wahl-Runde ist schon vorbei. Du kannst die Gedichte noch lesen, aber nicht mehr abstimmen. Welche 2 Gedichte aus dieser Runde waren ganz vorn und kommen daher ins Finale? Das Ergebnis gibt's hier!