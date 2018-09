Gesucht: Das schönste Liebesgedicht! - 2. Runde

"Sieg" - von Anja (17) aus Lauter! Was ist das für ein Gefühl in meinem Bauch, das mich ängstigt, und mir doch so vertraut? Ich liege hier, in meinem Bett, und kann nicht schlafen, doch du bist schon weg. Es war ein kurzer Abschied, es tut mir leid, doch wie du weißt, alles braucht seine Zeit. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich, bin mir nicht sicher, hoff' ich verletz' dich nich'. Dieses Gefühl, es kämpft gegen mich, möchte es verdrängen, doch es siegt . . . für dich. Info! Das Voting für diese Wahl-Runde ist schon vorbei. Du kannst die Gedichte noch lesen, aber nicht mehr abstimmen. Welche 2 Gedichte aus dieser Runde waren ganz vorn und kommen daher ins Finale? Das Ergebnis gibt's hier!