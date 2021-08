Geheime Handy-Codes für krasse Hacks!

Die wichtigsten GSM-Codes fürs Handy

Die sogenannten GSM-Codes sind super praktisch, mithilfe dieser Zahlen- und Zeichenkombinationen kannst du verschiedene Befehle und Aktionen auf deinem Handy ausführen. „GSM“ steht für Global System for Mobile Communication = Globales System für mobile Kommunikation. Der Großteil der GSM-Codes funktioniert bei verschiedenen Handy-Modellen und Netzbetreibern, es gibt allerdings auch spezielle Codes für das iPhone, Handys von Samsung & Co. Die mobilen Steuercodes werden wie bei einem normalen Anruf über die Telefon-Funktion eingegeben. Die wichtigsten GSM-Codes findest du hier in der Übersicht:

Code: *#06# Funktion: IMEI-Nummer des Telefons abfragen (Diese Nummer solltest du dir unbedingt notieren, sie erleichtert die Suche, wenn du dein Handy verloren hast)

Funktion: IMEI-Nummer des Telefons abfragen (Diese Nummer solltest du dir unbedingt notieren, sie erleichtert die Suche, wenn du dein Handy verloren hast) Code: *#0*# Funktion: Test-Menü aufrufen (bei Android-Handys)

Funktion: Test-Menü aufrufen (bei Android-Handys) Code: **04*altePIN*neuePIN*neuePIN# Funktion: PIN des Handys ändern

Funktion: PIN des Handys ändern Code: **05*altePUK*neue PIN*neuer PIN# Funktion: Gesperrte PIN mit der PUK entsperren

Funktion: Gesperrte PIN mit der PUK entsperren Code: *43# Funktion: Anklopfen einschalten

Funktion: Anklopfen einschalten Code: #43# Funktion: Anklopfen ausschalten

Funktion: Anklopfen ausschalten Code: *135# Funktion: eigene Rufnummer abfragen (bei T-Mobile)

Funktion: eigene Rufnummer abfragen (bei T-Mobile) Code: *30# Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen anzeigen

Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen anzeigen Code: #30# Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen nicht anzeigen

Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen nicht anzeigen Code: *#21# Funktion: Status der Rufumleitung abfragen

Funktion: Status der Rufumleitung abfragen Code: *21# Funktion: Rufumleitung ohne Bedingung aktivieren

Funktion: Rufumleitung ohne Bedingung aktivieren Code: ##21# Funktion: Rufumleitung ohne Bedigung deaktivieren

Funktion: Rufumleitung ohne Bedigung deaktivieren Code: *#5005*86# Funktion: Mailbox-Einstellungen abrufen (bei iPhones)

Funktion: Mailbox-Einstellungen abrufen (bei iPhones) Code: *100# Funktion: Guthaben abfragen/ Guthabenmanager aufrufen

Funktion: Guthaben abfragen/ Guthabenmanager aufrufen Code: *646# Funktion: Gesprächsaufkommen (Dauer der Gespräche) abfragen (bei iPhones)

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->