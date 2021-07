"Game of Thrones"-Autor bereut DAS am meisten

„Game of Thrones“, was läuft da schief bei dir? Einstmals eine der am meisten gefeierten Serien aller Zeiten, muss HBO heutzutage nur einen Post rausschicken und die Fans hassen ihn voll Inbrunst! 😬 Wie konnte es soweit kommen? Nun spricht der Autor der Buchreihe, George R.R. Martin, in einem Interview über die Sache, die er am meisten in Bezug auf „Game of Thrones“ bereut. Gerade Fans der Buchreihe, die als Vorlage für die Serie diente, werden diese Reue sehr gut verstehen können und dem Autor sicherlich zustimmen.

Die 10 schlechtesten Serien-Finale aller Zeiten

Was der Autor so bereut

Während die Fans schon seit dem Ende der Serie nach einem Remake von „Game of Thrones“ Staffel 8 schreien (und selbst die Schauspieler*innen zugeben, dass sie die letzten Folgen und das Ende der Geschichte nicht gut fanden), bereut Martin vor allem, dass er mit seinem eigenen Werk nicht fertig wurde. Damals, als „Game of Thrones“ für den Sender HBO vorgestellt wurde, waren alle – der Autor inbegriffen – der Meinung, die Buchreihe würde rechtzeitig fertiggestellt werden, damit sich die Storyline der Serie daran entlanghangeln kann. „Als sie [HBO] mit der Serie anfingen, hatte ich schon vier Bücher gedruckt und das fünfte kam gerade heraus, als die Serie 2011 an den Start ging“, erinnert sich der Autor im Interview mit WTTW. Mehr als genug Zeit also, die letzten beiden geplanten Bänder herauszubringen, oder?

„Game of Thrones“ machte als Serie das eigene Ding – im Guten wie im Schlechten

Leider nein. Die fünfte Staffel von „Game of Thrones“ kam und ging, doch Band 6 der erfolgreichen Buchreihe hat bis heute nicht das Licht der Welt erblickt. Also machte „Game of Thrones“ ab Staffel 6 sein eigenes Ding – im Guten wie im Schlechten. Cerseis Angriff auf die Septe von Baelor, die Wiedervereinigung von Sansa und Jon – alles Momente, die es nur in der Serie gab. Was den Autor in eine „seltsame“ Position brachte: „Sie holten mich ein und überholten mich sogar und das machte alles ein bisschen seltsam, denn die Show war nun vor mir und ging in etwas andere Richtungen.“ Serienmacher David Benioff und D.B. Weiss hatten zwar eine grobe Vorgabe von Martin, wie die Buchreihe weitergehen würde, waren im Grunde aber auf sich allein gestellt. Viele Fans geben dieser Tatsache auch die Schuld, dass die Serie in Qualität nach Staffel 5 stark eingebüßt hätte. So oder so war das Finale der Serie ein Desaster und wirft seine Schatten auf die zukünftigen Projekte im „Game of Thrones“-Universum, auf dass die Fans nun mit sehr viel mehr Skepsis blicken. Und da Autor Martin selbst in vielen dieser Spin-Off-Shows selbst verstrickt ist, ist fraglich, dass die Buchreihe jemals beendet wird. 🙈