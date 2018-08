Schwimmen/Baden Bringt jede Menge Spaß, vor allem in der Gruppe. Plantschen im Wasser ist besonders gelenkschonend und ein richtiger Fettburner. Im Wasser wird dein Körper sanft massiert - ideal gegen Cellulite! Das brauchst du: Schwimmbrille bei empfindlichen Augen Outfit: Badeanzug, Badehose. Tolles Gefühl: Ganz ohne ;-) BRAVO.de-Check: Schwimmbäder und Seen gibt's wie Sand am Meer. Flirt-Faktor: extrem hoch! Spritziges Vergnügen für heiße Tage. Hoher Flirt-Faktor!