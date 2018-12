Fun: 100 Gute-Laune-Tipps

91. Sauer macht lustig: Beiß in eine Zitrone! Liefert Vitamin C und eine super Grimasse! 92. Mach Quatsch! Sei wie ein Kind! Fühlt sich toll an! 93. Hilft sofort: ein schönes Telefonat mit Deiner ABF! 94. Erzähl Deiner ABF die peinlichste Geschichte, die Dir je passiert ist! 95. Tanze, das löst Verspannungen, durchblutet und schüttet Glückshormone aus! 96. Guck mit Deinen Freundinnen einen lustigen Film oder eure Lieblingsserie an. Esst Popcorn! 97. Kräftige Farben beeinflussen die Stimmung positiv! Am besten Rot. 98. Obst und Gemüse liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Sie bringen Körper und Geist auf Trab, verbessern langfristig die Laune. 99. Wenn Du etwas Positives mitteilst, schüttet Dein Gehirn Glückshormone aus. Deshalb: Verteile Komplimente, lobe, sage Menschen, dass Du sie magst. 100. Weiche, angenehme Klamotten garantiern gute Stimmung. Also, rein in den Wohlfühlpulli!