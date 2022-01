Selbstbefriedigung: Fünf verschiedene Arten!

Was passiert bei der Selbstbefriedigung?

Bei der Selbstbefriedigung berührst du deine Genitalien und verspürt dabei sexuelle Erregung und Vergnügen. Es kann sein, dass du dabei einen Orgasmus erlebst. Das muss aber nicht immer der Fall sein! Manchmal ist es auch einfach toll, sich selbst zu streicheln und das einfach nur zu genießen.

Selbstbefriedigung: Wie oft ist normal?

Dafür gibt es keine Richtlinien. Denn manchmal hast du mehrmals am Tag Lust dich selbst zu befriedigen, dann wieder mal nur alle paar Tage. Das hängt einfach davon ab, in welcher Stimmung du bist und was sonst so los ist in deinem Leben.

Selbstbefriedigung: Wir erklären 5 unterschiedliche Arten

Da Selbstbefriedigung etwas ganz Persönliches ist, schämen sich viele Jugendliche darüber zu sprechen. Dabei tun es ganz viele. Viele neugierige Fragen bezüglich der Selbstbefriedigung bleiben deshalb oft unbeantwortet. Zum Beispiel: Wie befriedigen sich Jungen und Mädchen denn eigentlich selbst und gibt es da Unterschiede?

Wir erklären fünf unterschiedliche Arten, auf die sich Jungen und Mädchen selbstbefriedigen können:

Galerie starten

!-->!-->!-->